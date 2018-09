Ο Μέσι... λατρεύει τις πρεμιέρες του Champions League (vid)

Ο Μέσι τα έκανε όλα να φαίνονται απλά στο καλό ποδαρικό των «μπλαουγκράνα» στο φετινό Champions League απέναντι στην Αϊντχόφεν, με τους Καταλανούς να φτάνουν πανεύκολα στο τελικό 4-0.

Ο... GOAT είναι εκείνος με τα περισσότερα γκολ όσον αφορά στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του λαμπερού θεσμού, έχοντας πλέον σκοράρει 16 φορές στο πρώτο ματς της Μπαρτσελόνα στα γκρουπ.

Το χατ-τρικ του Αργεντινού «μάγου» ήταν το 8ο προσωπικό του στ' αστέρια, πράγμα που σημαίνει ότι ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και του έβαλε... νέα πρόκληση στο νέο του ξεκίνημα με τη Γιουβέντους. Τρία χατ-τρικ στη διοργάνωση έχουν οι Λουίζ Αντριάνο, Μάριο Γκόμεζ και Φίλιπο Ιντζάγκι.

Όσον αφορά τη φάση των ομίλων, στα 64 ματς που έχει παίξει σε αυτό το στάδιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχει τα περισσότερα γκολ απ' όλους, φτάνοντας στα 63, ενώ βρήκε δίχτυα για 14η διαδοχική αγωνιστική περίοδο στο Champions League, όντας δεύτερος, πίσω μονάχα από τον Ραούλ.

Messi vs PSV highlights • Hat-Trick and more pic.twitter.com/MZKJnyD34X

— Messi Stats (@MessiStatsUS) September 19, 2018