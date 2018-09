Ο Μπαπέ πήρε μια από τις... περίφημες αγκαλιές του Κλοπ (vid)

Η Παρί του Τόμας Τούχελ, αν και φάνηκε ότι μπορούσε τελικά να πάρει τον βαθμό από το «Άνφιλντ» ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 2-2 στο 83ο λεπτό, έφυγε ηττημένη στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League με τον Φιρμίνο να σκοράρει στο 90' + 1' για το τελικό 3-2.

Ο Μπαπέ σκόραρε, όμως έκανε λάθος στο γκολ του Φιρμίνο στις καθυστερήσεις και αποχώρησε απογοητευμένος από το «Άνφιλντ».

Παρ' όλα αυτά, ο Κλοπ έτρεξε να του δώσει μια από τις μεγάλες του αγκαλιές, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και το ταλέντο του νεαρού φορ.

Kylian Mbappe leaves Anfield with one of Jurgen Klopp's famous hugs

Neymar has to settle for a handshake pic.twitter.com/15Sg055m0o

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 18, 2018