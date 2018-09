Σκέτη... τρομοκρατία η διαδρομή από τ' αποδυτήρια του γηπέδου του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Οι Σέρβοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι και ο κόσμος τους, με την... κάψα να δουν την ομάδα τους στο Champions League, ετοιμάζει το δικό τους πάρτι.

Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα ξέρουν πως να προκαλούν φόβο στις αντιπάλους της αγαπημένης τους ομάδας, ωστόσο, αρκεί η ατμόσφαιρα και η αίσθηση που σου προκαλεί η διαδρομή από τ' αποδυτήρια του γηπέδου μέχρι και την έξοδο στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν φτάνει που σε τρομοκρατεί το μέρος, ξέρεις πως και τη στιγμή που θα πατήσεις στο χορτάρι, θ' αντικρίσεις κλίμα που είναι ικανό να χάσεις... πριν καν ξεκινήσει το ματς.

Δείτε το βίντεο:

Napoli players will have to walk down this tunnel onto Red Star Belgrade’s ground, Rajko Mitić Stadium, tonight in their Champions League group stage opener.

This is madness. pic.twitter.com/Fxm27ZJVZ7

— 360Sources (@360Sources) September 18, 2018