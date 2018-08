Ζήτημα μόλις δύο ωρών ήταν να εξαντληθούν όλα τα μεμονωμένα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης, τα οποία διατέθηκαν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποκλειστικά και μόνο από το ίντερνετ.

Η διαδικασία ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, στις 09.00, αλλά λίγο μετά τις 11.00 το πρωί η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς κόντρα στην Μπενφίκα.

Sold out! Two hours were enough for all the remaining tickets to be sold online. Toumba is going to be full on Wednesday #TheTimeIsNow #PAOK #UCL #ToumbaStadium #PAOKfans pic.twitter.com/w53NXoFAKU

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 27 Αυγούστου 2018