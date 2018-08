Ρονάλντο: «Θέλω να κατακτήσω το Champions League με τη Γιουβέντους»

Ο Πορτογάλος σταρ έκλεισε νέα συμφωνία με την υπηρεσία video streaming DAZN και στο περιθώριο της παρουσίασης έκανε δηλώσεις στις οποίες εξέφρασε την επιθυμία του να κατακτήσει για άλλη μια φορά το Champions League.

«Θέλω να κατακτήσω το Champions League με τη Γιουβέντους. Θα επικεντρωθούμε σε αυτό με τους συμπαίκτες μου. Αλλά θα πάμε βήμα-βήμα και θα δούμε. Αν θα είναι φέτος ή τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος του συλλόγου είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο και φυσικά να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στην Ευρώπη», σχολίασε ο CR7.

Happy to announce I’m now a global brand ambassador for DAZN!

For my fans in you can watch an exclusive interview as a Juventus player on @DAZN_IT, as well as unlocking other great CR7 content!#DAZN #CR7 pic.twitter.com/Ysk5sm18xF

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 Αυγούστου 2018