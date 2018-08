Οριστικά με Ντεμπελέ στην Αθήνα η Σέλτικ (pics)

Ο Ντεμπελέ έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς της Τρίτης, λόγω ενός μυϊκού προβλήματος που αντιμετώπιζε. Άλλωστε γι' αυτόν τον λόγο είχε μείνει εκτός από το πρώτο ματς στο Σέλτικ Παρκ την περασμένη Τετάρτη.

Ο Μπρένταν Ρότζερς με δηλώσεις του είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο ο Ντεμπελέ να ταξιδέψει στην Αθήνα για το ματς με την ΑΕΚ καθώς φαινόταν να αισθάνεται καλύτερα στις τελευταίες προπονήσεις.

Πράγματι, κατά την αναχώρηση της Σέλτικ το απόγευμα της Κυριακής για την Αθήνα, ο Ντεμπελέ όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Μένει πλέον να φανεί αν ο Γάλλος επιθετικός θα είναι 100% έτοιμος να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ή αν αυτό θα ξεκαθαρίσει αύριο στην τελευταία προπόνηση της Σέλτικ στο ΟΑΚΑ.

On our way to Athens.#UCL #AEKCEL pic.twitter.com/nyjFm4yXGX

— Celtic Football Club (@CelticFC) 12 Αυγούστου 2018