Η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις καταγγελίες των Ρώσων (pic)

Συνεχίζεται η προσπάθεια από την πλευρά των Ρώσων απεσταλμένων στη Θεσσαλονίκη να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, παρά την κατηγορηματική θέση του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, πως δεν υπήρξαν παραβιάσεις δικαιωμάτων κατά Ρώσων πολιτών, μετά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε,

Ένας Ρώσος φωτογράφος κατηγόρησε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για επιθέσεις και κλοπές κατά συναδέρφων του που βρέθηκαν στην Τούμπα, κάτι που δεν έμεινε αναπάντητο από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και το τμήμα επικοινωνίας των «ασπρόμαυρων», που απάντησε σε έντονο ύψος στα όσα αναφέρει ο φωτορεπόρτερ στο twitter.

«Θα ήταν πιο σοφό να διασταύρωνες τις πληροφορίες σου προτού αρχίσεις να διαδίδεις ψευδείς χαρακτηρισμούς. Οι άνθρωποι της ασφάλειας μας προστάτεψαν έναν Ρώσο δημοσιογράφο που έκανε χειρονομίες στους οπαδούς μας πριν μπει στο γήπεδο και απομάκρυναν έναν κάμεραμαν που δημιουργούσε προβλήματα, πιθανότατα υπό την επήρεια αλκοόλ», ανέφερε στην απάντησή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

It would be wiser to crosscheck your information before spreading false allegations. Our staff protected a Russian journalist who made gestures at the fans before entering the stadium and removed a cameraman who created problems possibly being under the influence of alcohol.

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 9 Αυγούστου 2018