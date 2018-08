Βασιλεία-Σπαρτάκ Μόσχας: Καμία σχέση…

Θυμάστε τι προβληματισμό είχε προκαλέσει η κλήρωση του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Ληγκ; Ήταν τότε που ο Δικέφαλος θα κληρώνονταν με Άγιαξ ή Βασιλεία και επικρατούσε μία… αίσθηση ότι οι Ολλανδοί αποτελούν πιο βατό αντίπαλο…

Στην πράξη αποδείχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ είχε σούπερ κλήρωση, με μία ιδανική ομάδα γι’ αυτόν. Τι σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ: Ομάδα με όνομα που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει, αλλά ένα προβληματικό σύνολο λόγω των πολλών αλλαγών σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ήταν και αυτός ένας λόγος που ο Δικέφαλος του Βορρά προκρίθηκε με δύο νίκες, πέρα από τη δική του ποιότητα, τη δυναμική του και το ότι ο Λουτσέσκου τον έχει ετοιμάζει για τα μεγάλα ματς από… πέρυσι.

Είδαμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ που έκανε καλά παιχνίδια τις δύο αυτές βραδιές με τους Ελβετούς, είδαμε και αυτούς που ψάχνονταν, οι ΠΑΟΚτσήδες πανηγύρισαν μία μεγάλη πρόκριση και τώρα… αναμένεται η Σπαρτάκ Μόσχας.

Αν ο οποιοσδήποτε εντός ή εκτός ΠΑΟΚ πιστεύει ότι τα δύο ματς που έρχονται σε Θεσσαλονίκη και Μόσχα θα έχουν την οποιαδήποτε σχέση με ότι είδαμε στους αγώνες με τη Βασιλεία, τότε καλό θα είναι να… ξυπνήσει.

Η Βασιλεία ήταν σε κρίση, η Σπαρτάκ… ήταν και είναι δυνατή.

Η Σπαρτάκ Μόσχας έχει τον ίδιο προπονητή, η Βασιλεία… δεν ήξερε τι είχε.

Η Βασιλεία «χάλασε» το ρόστερ της με τέσσερις πωλήσεις παικτών, οι Ρώσοι συνεχίζουν όπως πέρυσι!

Η Σπαρτάκ Μόσχας έχει ποιότητα, αλλά και συγκεκριμένη σφικτή αγωνιστική φιλοσοφία, η Βασιλεία… θα προσπαθήσει από εδώ και πέρα να φτιάξει κάτι νέο.

Το έργο του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο δυσκολεύει σε μεγάλο ποσοστό και αυτό αποδεικνύεται εκτός όλων των άλλων θεωριών και από συγκεκριμένα γεγονότα.

Βλέπαμε τη Βασιλεία πόσο άσχημα ξεκίνησε από τα φιλικά, ενώ τώρα βλέπουμε και την Σπαρτάκ που χθες ήταν πραγματικά καλύτερη στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λοκομοτίβ.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, στο πρώτο κρίσιμο ματς δεν παίζει ο Βιεϊρίνια. Να μην επαναλάβουμε τι σημαίνει ο Πορτογάλος για τον ΠΑΟΚ, γιατί… δεν φθάνει και ο χώρος.

Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό ranking η Βασιλεία είναι στο 25, ο ΠΑΟΚ στο 58 και η Σπαρτάκ Μόσχας στην 82η θέση. Αυτό είναι θεωρητικό…

Αυτό που πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό, έχει να κάνει με τη χαλαρή νοοτροπία που συνήθως έχουν οι Ρωσικές ομάδες, οι οποίες σε όλα τα αθλήματα έχουν άξια κερδίσει τον τίτλο των απόλυτων looser. Όσα χρήματα και αν ξοδεύουν, πολύ σπάνια φθάνουν τον εαυτό τους στα άκρα και πολύ σπάνια διακατέχονται από μαχητικό πνεύμα.

Εκεί επάνω μπορεί να ποντάρει πολλά ο νικητής ΠΑΟΚ που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες.

* Για την υπόθεση Βέρνμπλουμ τι να γράψεις; Όπως λέει και ένας φίλος: «Ο ΠΑΟΚ κοντά στον Σουηδό, ημέρα 132η». Σαν το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό των ΠΑΟΚτσήδων, δεν έχει κανείς στη χώρα.

Το τι πλάκα έκαναν με αυτό το σίριαλ μέχρι και χθες το βράδυ, δεν περιγράφεται… Για κάποιον λόγο τα «άκουγε» κυρίως η σύζυγός του μια και κυριαρχούσε η άποψη ότι αυτή «κανόνιζε» τα πάντα. Μέχρι και μηνύματα στο διαδίκτυο τους έγραφαν με χιουμοριστικό περιεχόμενο: «Tell her to go wash and dish. If she doesn’t like, send her to her mother. Where will she find better». (Μεγάλη αλήθεια αυτή…).

Στα σοβαρά τώρα, μια και το θέμα σοβάρεψε από τη στιγμή που ο Γιώργος Σαββίδης ανέλαβε την ευθύνη για ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα, αφού –κατά πάσα πιθανότητα- ο Σουηδός δεν θα παίξει στον ΠΑΟΚ. Σε αυτές τις περιπτώσεις… αν κλείσεις μία τέτοια μεταγραφή κάνεις υπέρβαση και ίσως αλλάζεις επίπεδο, αν δεν τα καταφέρεις χάνεις χρόνο και ίσως εντυπώσεις.

Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και πολλούς μήνες επέμεινε σε έναν πολύ καλό παίκτη, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και διαθέτει πάνω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για ποδοσφαιριστή, ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι μετά από μία «στραβή» υπάρχει άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη. Μαγκιά του! Πόσο καιρό έχουμε να το δούμε να συμβαίνει; Για τον ΠΑΟΚ… ας το αφήσουμε καλύτερα.