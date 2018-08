Με Μπενφίκα ή Φενέρ, αν περάσει ο ΠΑΟΚ την Σπαρτάκ!

Η UEFA ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πως αυτό το ζευγάρι έχει πιθανούς αντιπάλους και ο λόγος είναι πως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο συνάντηση της Σπαρτάκ με την ουκρανική Ντιναμό Κιέβου.

Έτσι στην κλήρωση της Δευτέρας, στον Δικέφαλο θα μάθουν μόνο τη σειρά των αγώνων με τους Πορτογάλους ή τους Τούρκους με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα προκριθούν από τις αναμετρήσεις με τους Μοσχοβίτες!

#UCL @UEFA confirms that if #PAOK beat @fcsm_official will face the winner of @SLBenfica - @Fenerbahce pic.twitter.com/YWV91H5PfY

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 2 Αυγούστου 2018