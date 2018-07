Η αποστολή της Βασιλείας αναμένεται να φτάσει γύρω στις 14.00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές της θα προπονηθούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι Ελβετοί αναχώρησαν πριν από λίγο για την Ελλάδα, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στέλνει τις δικές της ευχές «για ασφαλές ταξίδι», μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter.

Have a safe trip and we're waiting you at #ToumbaStadium #PAOK https://t.co/BNNMqlzAwI

