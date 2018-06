Λίνεκερ: «Μεγάλος παίκτης, αλλά βλάκας ο Ράμος» (pic)

Ο πρώην άσος της Εθνικής Αγγλίας ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με τον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος στον τελικό του Champions League κατηγορείται για τον τραυματισμό του Σαλάχ, αλλά και για την αγκωνιά στον Κάριους.

Ο Λίνεκερ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «βλάκα» τον Ράμος γράφοντας στο twitter χαρακτηριστικά: «Ο Ράμος είναι ένας μεγάλος παίκτης και κάθε ομάδα του πλανήτη θα τον ήθελε, αλλά επίσης είναι και βλάκας».

Ramos is a great player and any team in the World would want him, but he’s also a prize twerp. https://t.co/zyf2i9NL09

— Gary Lineker (@GaryLineker) 5 Ιουνίου 2018