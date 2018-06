Καμπάνα δύο αγωνιστικών στο Champions League για τον Γκουαρδιόλα

Στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποβλήθηκε, επειδή έλεγε στον συμπατριώτη του διαιτητή, Ματέου Λαόθ, να το «βουλώσει», χρησιμοποιώντας μάλιστα συνοδεία άσχημων λέξεων και εκφράσεων. Η τιμωρία του προπονητή της Σίτι ήρθε λοιπόν τώρα, καθώς η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA του έριξε καμπάνα αποκλεισμού δύο αγωνιστικών στην Ευρώπη.

Pep Guardiola has been given a two-match ban following his actions during Man City's quarter-final second leg against Liverpool. pic.twitter.com/xfHmT90boz

