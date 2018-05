H μικρή που σκούπισε τα δάκρυα του Σαλάχ (pic)

Το κλάμα του Σαλάχ λύγισε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη κι εκατομμύρια φίλαθλοι ευχήθηκαν την παρουσία του Αιγύπτιου στο Μουντιάλ. Τις τελευταίες ώρες μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο twitter δείχνει πως ο «King Mo» είναι... Βασιλιάς και για τα παιδιά!

Ράγιο Βαγιεκάνο - Λούγο! Aτελείωτη δράση στο live στοίχημα με ακόμα καλύτερες αποδόσεις! (21+)

A little girl’s reaction to Mo Salah crying on TV after injury.. same here. After 50 games, he’s deliberately injured in the final game of season by the idiotic Real Madrid Captain . I dislike Real Madrid. Now I hate them totally pic.twitter.com/y9Vk7fraDH

— Samuel #WeAreLiverpool (@samsgyan) May 27, 2018