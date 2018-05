Ολες οι... ασχήμιες του Ράμος σε ένα video!

Ο 32χρονος διεθνής που έχει το ρεκόρ αποβολών σε Primera Division (με τις 19 κόκκινες και συνολικά 24 στην καριέρα του), βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τον τραυματισμό του Σαλάχ. Τα σχόλια που έχει δεχθεί ο Ισπανός αμυντικός... σοκάρουν, ενώ οι haters του έφτιαξαν video με όλες τις «αλητείες» του. «Κάποιες φορές το ποδόσφαιρο σου δείχνει την καλή πλευρά του και κάποιες άλλες την κακή. Πάνω από όλα όμως είμαστε συνάδελφοι και επαγγελματίες. Γίνε σύντομα καλά Μο Σαλάχ», έγραψε ο Ράμος, αλλά δεν ήταν αρκετό για να ηρεμήσει τους haters. Επειτα τον Φραντς Μπεκενμπάουερ έγινε ο πρώτος με τρεις σερί κατακτήσεις στον θεσμό, αλλά αυτοί που τον... μισούν στέκονται στην αντιαθλητική συμπεριφορά τους σε πολλούς παίκτες.

#UCLfinal

Sergio Ramos is a third class player.... FIFA confideration must ban him for the lifetime pic.twitter.com/NBQlbTL5eg

— Sandiso_ (@Sandiso_Nxumalo) May 27, 2018