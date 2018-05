Το μήνυμα του Ράμος στον Σαλάχ για τον τραυματισμό του (pic)

Ο Ράμος κατηγορείται ότι σκόπιμα πήγε άτσαλα πάνω στον Σαλάχ για να τον τραυματίσει και να τον βγάλει εκτός τελικού.

Ο Ισπανός αμυντικός πάντως θέλησε να ρίξει τους τόνους και να σταθεί στο πλευρό του άσου της Λίβερπουλ, αφήνοντας ένα μήνυμα γι' αυτόν στα social media μερικές ώρες μετά τη λήξη του τελικού.

«Κάποιες φορές το ποδόσφαιρο σου δείχνει την καλή πλευρά του και κάποιες άλλες την κακή. Πάνω από όλα όμως είμαστε συνάδελφοι και επαγγελματίες. Γίνε σύντομα καλά Μο Σαλάχ», έγραψε ο Ράμος.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 Μαΐου 2018