Τα δύο τραγικά λάθη του Κάριους ήταν κι αυτά που έκριναν τον τελικό ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και στην Λίβερπουλ. Ο τερματοφύλακας των Άγγλων, μετά το τέλος της αναμέτρησης ξέσπασε σε κλάματα.

Η αντίδρασή του αυτή, έφερε το τιτίβισμα της Νάπολι, η οποία τον στήριξε γράφοντας: «Μην κλαις, Κάριους. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα κακό παιχνίδι. Μία αγκαλιά από την Νάπολι».

Chin up, @LorisKarius. Anyone can have a bad game. A hug from @en_sscnapoli

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 26 Μαΐου 2018