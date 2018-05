Το 13ο διαμάντι στο στέμμα της Ρεάλ (vid & pics)

Η Ρεάλ γιγαντώνει ακόμα περισσότερο τον μύθο της. Στο Κίεβο σήκωσε την 13η κούπα σε Πρωταθλητριών/ Champions League. Στον τελικό όμως έγινε χαμός. Συνέβησαν απίθανα πράγματα, έγιναν μυθικές φάσεις και φυσικά στο τέλος ήρθε και η απονομή. Δείτε ξανά συγκεντρωμένα εδώ όσα ζήσαμε στο Ρεάλ-Λίβερπουλ...

Congrats to the 2017/18 Champions League winners, Real Madrid! THREE PEAT #UCLfinal pic.twitter.com/WBV8h6sShJ

— Sports ON Tap (@SONTSports) May 26, 2018