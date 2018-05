Ποιο είναι το καλύτερο γκολ σε τελικό Champions League; (poll)

Ο Γκάρεθ Μπέιλ ήρθε από τον πάγκο στον τελικό της Ρεάλ με την Λίβερπουλ και με αδιανόητη γκολάρα έκανε το 2-1 για τη βασίλισσα. Αυτό το τέρμα του τον φέρνει ανάμεσα στους υποψήφιους για το καλύτερο γκολ στην ιστορία των τελικών του Champions League και το gazzetta.gr σας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσετε εκείνο που εσείς θεωρείται κορυφαίο ανάμεσα από το γκολ του Ουαλού και εκείνο του Ζινεντίν Ζιντάν το 2002 στον τελικό με την Λεβερκούζεν.

not even Zidane could believe his eyes #UCLfinal #Bale pic.twitter.com/Iy5dAIUXsj

— Petrus (@18oyggjar) May 26, 2018