Πέτυχε ίσως το κορυφαίο γκολ του Champions League, ωστόσο το Κίεβο θα του θυμίζει πάντα το απίθανο, μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του θεσμού. Ο Μπέιλ έγινε ο μοναδικός παίκτης από το 1955 που πετυχαίνει δυο γκολ σε τελικό παιρνώντας ως αλλαγή!

