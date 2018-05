Αφού έκανε την πιο απίθανη γκάφα όλων των τελικών, ο Λόρις Κάριους «κρέμασε» και στο 3-1 την ομάδα του. Ο πορτιέρο της Λίβερπουλ έκανε ξανά τραγικό λάθος, καθώς αυτή τη φορά δεν έβαλε καλά τα χέρια του στη βολίδα του Μπέιλ, που όμως πήγε πάνω του. Κρίμα για τον Γερμανό, επειδή αυτό το βράδυ μάλλον δεν θα το ξεπεράσει ποτέ.

Gareth Bale does it again !! Howler from Karius though !! pic.twitter.com/lICTu0vgWs

— EmanDaGoon (@EmanDaGoonn) May 26, 2018