Ο Μπέιλ το κορυφαίο γκολ όλων των εποχών στο Champions League!!! (vid)

Κορυφαίο γκολ του Ζιντάν στη Γλασκώβη ή του Κριστιάνο στο Τορίνο; Ισως κανένα από τα δύο. Ετσι όπως απογειώθηκε και το έστειλε στο παράθυρο ο Μπέιλ, μάλλον το δικό του μπαίνει μπροστά και από τα δύο. Γενικότερα η κουβέντα για το κορυφαίο γκολ στην ιστορία του Champions League απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά από αυτό το ΕΠΟΣ του Ουαλού.

Anything Ronaldo can do, Bale can do better...pic.twitter.com/D4KTLdxH8V

— (@Beardamendi) May 26, 2018