Σε μια μονομαχία που δεν πρόδιδε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ο Σαλάχ έπεσε άσχημα στο έδαφος και ο Αιγύπτιος που είναι φέτος σε εκπληκτική κατάσταση δεν κατάφερε να συνεχίσει...

Hoping Mo Salah is okay after the DIRTY play by Sergio Ramos#UCLfinal #LFC pic.twitter.com/7asd9zyXat

— TRSN (@TRSNHub) May 26, 2018