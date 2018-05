Ο καμεραμάν έκανε το... λάθος να καλύψει προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης! Μια σουτάρα του Κριστιάνο δε βρήκε στόχο, αλλά το... πρόσωπο του καμεραμάν, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Ο Πορτογάλος έτρεξε αμέσως να δει τι συμβαίνει και του χάρισε μια φανέλα για να... θυμάται το σκηνικό.

A @Cristiano shot in training led to a cameraman needing stitches, so Ronaldo apologised and gifted him his jacket pic.twitter.com/Qe9vdZ8Fbf

— B/R Football (@brfootball) May 25, 2018