Για τον Μοριέντες η Ρεάλ είναι πάντα φαβορί! (pics)

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πολυαναμενόμενο τελικό του Champions League έχει ξεκινήσει και η Heineken μετατρέπει την Αθήνα σε... πόλη των Πρωταθλητών! Ο μεγάλος καλεσμένος της, Φερνάντο Μοριέντες, ο οποίος συνδέθηκε περισσότερο με τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά αγωνίστηκε και στην Λίβερπουλ, έκανε την πρώτη του εμφάνιση το μεσημέρι της Παρασκευής στο Skyfall.

Εκεί, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έδωσε την ευκαιρία σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Eνημέρωσης να τον γνωρίσουν από κοντά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ρωτήσουν τον Ισπανό άσσο για το ρόλο του στην εκδήλωση της Heineken "City of Champions", καθώς και για το ποιος εκτιμά ότι θα είναι ο μεγάλος νικητής της σπουδαίας αναμέτρησης του Σαββάτου. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα και ότι ανυπομονεί να γνωρίσει τους τυχερούς που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του City of Champions.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Διευθυντής Marketing της Αθηναϊκός Ζυθοποιίας, Λορέν Ντελμουλί και η Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων, Έλλη Παναγιωτοπούλου, η οποία μίλησε για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου στο Ζάπειο, στην οποία θα δώσουν το παρών ο Μοριέντες με τον Καρεμπέ. Στο πλαίσιο του event "City of Champions" έχουν έρθει στην Ελλάδα 200 άτομα από το εξωτερικό, που ζουν την εμπειρία γνωρίζοντας παράλληλα τη χώρα μας. «Η Αθήνα γίνεται φέτος η πόλη των πρωταθλητών (“City of Champions”), τοποθετώντας την στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου γεγονότος! Είμαστε πολύ περήφανοι που ως Αθηναϊκή Ζυθοποιία συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συνεισφέροντας με τις δικές μας δυνάμεις στην ανάδειξη της Ελλάδας και της Αθήνας ως ιδανικούς τουριστικούς προορισμούς διεθνώς», είπε η Έλλη Παναγιωτοπούλου, ενώ ο Λοράν Ντελμουλί τόνισε: «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη Heineken μας αρέσει να βάζουμε δημιουργικότητα και πάθος σε ό,τι κάνουμε. Έτσι και φέτος με το City of Champions φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους τυχερούς φιλοξενούμενούς μας μια ανεπανάληπτη εμπειρία στην πραγματική πόλη των πρωταθλητών, την Αθήνα!»

Καλόκεφος, με ένα μαύρο μπλουζάκι με το λόγκο της διάσημης μπύρας και φυσικά της διοργάνωσης των αστέρων, ο Μοριέντες θυμήθηκε τις προηγούμενες φορές που ταξίδεψε στη χώρα μας για αγωνιστικές υποχρεώσεις, καθώς και τους φίλους του στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων και ο Άκης Ζήκος, με τον οποίον έπαιξαν μαζί στην Μονακό. Η Έλενα Παπαβασιλείου τον υποδέχθηκε βάζοντάς τον απευθείας στο κλίμα, τον άκουσε να λέει ότι παρότι έπαιξε και στις δύο ομάδες η καρδιά του είναι βαμμένη στο χρώμα των Μαδριλένων και στη συνέχεια έδωσε... πάσα στους δημοσιογράφους.

«Η νοοτροπία του συλλόγου και το ταλέντο των παικτών», απάντησε σε ερώτηση για το πως η «Βασίλισσα» συνεχίζει να είναι πιστή στα ευρωπαϊκά της ραντεβού, ακόμα σε μια σεζόν που στην Ισπανία τα πράγματα δεν πήγαν κατ' ευχήν. «Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 4 τελικούς τα πέντε τελευταία χρόνια, αυτό δεν είναι φυσιολογικό! Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο και έχει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρώ ότι θα είναι το κλειδί. Όπως γίνεται και με τον Μέσι, όλοι αναρωτιούνται ποιος από τους δύο είναι ο κορυφαίος. Νομίζω ότι στον τελικό ο Κριστιάνο, μαζί με τον Σαλάχ από τη Λίβερπουλ, είναι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά».

Το πρώην «εννιάρι» της Ρεάλ μίλησε στη συνέχεια για τον Ζιντάν και το εκπληκτικό επίτευγμά του να οδηγήσει τους Μαδριλένους σε back to back Champions League. «Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος προπονητής για τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί έπαιξε και ποδόσφαιρο στην ομάδα, ξέρει καλά τους παίκτες, αλλά και το τι χρειάζεται ένας τελικός. Είναι σπέσιαλ, πραγματικά εκπληκτικός προπονητής». Όσον αφορά τις προσδοκίες του; «Περιμένω έναν ανοιχτό τελικό με πολλά γκολ για τη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Τέλος, του ζητήθηκε να θυμηθεί τον τελικό με τη Βαλένθια το 2000 και να απαντήσει αν έχει κοινά με τον φετινό, καθώς οι «Νυχτερίδες» για αρκετούς έμοιαζαν ως φαβορί λόγω του εξαιρετικού ποδοσφαίρου που απέδιδαν, όμως προσγειώθηκαν απότομα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί 3-0. «Νομίζω ότι είναι διαφορετικό με τη Λίβερπουλ, γιατί έχει κερδίσει πολλά Champions League. Αλλά όταν η Ρεάλ Μαδρίτης πηγαίνει στον τελικό, είναι πάντα φαβορί. Ίσως μόνο να μην υπάρχει φαβορί αν βρεθεί σε τελικό με τη Μπαρτσελόνα, γιατί παίζουν και στο ίδιο πρωτάθλημα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις νομίζω πως είναι φαβορί».

Το event

Το Σάββατο 26 Μαΐου, στο περιστύλιο του Ζαππείου θα πραγματοποιηθεί μια φαντασμαγορική προβολή! Μια τεράστια οθόνη θα μονοπωλήσει τα βλέμματα όλων των θεατών που θα παρακολουθούν εναγωνίως τα... πόδια των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λίβερπουλ. Θα νιώθετε σαν να είστε στο γήπεδο και αυτό -το ξλερετε καλά- είναι ένα μοναδικό συναίσθημα, όταν παρακολουθείς τέτοια ματς!

Μετά τη λήξη του ματς και γνωρίζοντας πια τον μεγάλο νικητή, η Heineken θα στήσει ένα ξέφρενο πάρτι με μουσική, χορό και μοναδικά happenings που οι φανατικοί της μπίρας και της μπάλας θα λατρέψουν και έτσι θα γιορτάσουν τη λήξη της σημαντικότερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης ποδοσφαίρου.

Τα δύο μεγάλα κλου της φετινής γιορτής θα είναι δύο παγκόσμιοι αστέρες του ποδοσφαίρου Κριστιάν Καρεμπέ και Φερνάντο Μοριέντες, ο οποίοι θα δώσουν το παρών στο event του City of Champions και θα «παίξουν μπάλα» με τη Heineken!

Από αριστερά προς τα δεξιά: Laurent Delmouly, Διευθυντής Marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Fernando Morientes, Έλλη Παναγιωτοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.