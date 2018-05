Πέρασαν 16 χρόνια από το... έργο τέχνης του Ζιντάν στη Γλασκώβη (vid)

Ήταν 15 Μαΐου του 2002 όταν ο Ζινεντίν Ζιντάν σημείωνε πιθανότατα το ομορφότερο γκολ που έχει μπει ποτέ σε τελικό Champions League.

Στο Χάμπντεν Παρκ η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπιζε την Μπάγερ Λεβερκούζεν και όλα έδειχναν ότι οι δυο ομάδες θα πήγαιναν στο ημίχρονο ισόπαλες με 1-1 μετά τα γκολ του Ραούλ (8') και του Λούτσιο (13').

Σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μέρους ο Ρομπέρτο Κάρλος βγήκε από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα και ο Ζιντάν με ένα αριστουργηματικό γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μπάγερ Λεβερκούζεν γράφοντας το 2-1. Ένα γκολ πραγματική... ζωγραφιά, που έβαλε ξανά τη Ρεάλ μπροστά στο σκορ.

Εκείνο το βράδυ στη Γλασκώβη, η Ρεάλ στέφθηκε βασίλισσα της Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της.

#OnThisDay in 2002, Zinedine Zidane scored this amazing goal for Real Madrid in the Champions League final against Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/9Fc8mwlGrP

— Hypergoals (@hypergoals) 15 Μαΐου 2018