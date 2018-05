Το μήνυμα του Τσάμπερλεϊν για την πρόκριση στον τελικό μέσα από το νοσοκομείο (pic)

Στο ματς με την Ρόμα στο Μέρσισαϊντ, ο Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν υπέστη ρήξη χιαστών στο δεξί γόνατο.

Ο παίκτης έκανε την επέμβαση και ξεκίνησε η φάση της αποθεραπείας με τον ίδιο να παρακολουθεί την ρεβάνς της Ρώμης από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα έγραψε ο μέσος της Λίβερπουλ στο λογαριασμό του στο twitter:

«Παρακολουθώντας τα παιδιά στην Ρώμη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου μας πήγαν ένα βήμα πιο κοντά σε κάτι ξεχωριστό. Η επέμβαση στο γόνατο ήταν επιτυχημένη κι η σκληρή δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει».

Watching the boys in Rome last week taking us one step closer to something very special. Knee surgery was a success and the hard work has already begun pic.twitter.com/uku0Ico18F

— Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) May 10, 2018