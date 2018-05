Ο Ούλραϊχ αποκαλύπτει τι του συνέβη στο μοιραίο λάθος με τη Ρεάλ (vids)

Εκανε το μοιραίο λάθος που ουσιαστικά κόστισε και τον αποκλεισμό της Μπάγερν στη Μαδρίτη. Ο Σβεν Ούλραϊχ αποκαλύπτει λίγες μέρες μετά τι ακριβώς συνέβη στο κεφάλι του στην επίμαχη φάση στο δεύτερο γκολ της Ρεάλ.

«Καθώς η πάσα προς τα πίσω ερχόταν σε εμένα, για λίγο φάνηκε ότι θα έβαζε το πόδι του ο Μπενζεμά. Οπότε, προσαρμόστηκα άμεσα για τετ α τετ. Ωστόσο, όταν η μπάλα πέρασε, σκέφτηκε ότι δεν μπορώ να την πιάσω με τα χέρια. Επρεπε λοιπόν να καθαρίσω τη φάση με τα πόδια, αλλά εκεί δεν πρόλαβα να προσαρμοστώ, καθώς δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Ολα συνέβησαν σε διάστημα δευτερολέπτων. Είχα δύο σκέψεις και δεν έκανα τη σωστή επιλογή».

