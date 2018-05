Οι πανηγυρισμοί των παικτών της Λίβερπουλ (vid)

Έχοντας ήδη κατακτήσει 5 κούπες με τα μεγάλα αυτιά, η Λίβερπουλ επιστρέφει σε τελικό Champions League μετά από 11 χρόνια και όπως ήταν λογικό παίκτες, τεχνική ηγεσία και φίλαθλοι πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση επί της Ρόμα. Συγκεκριμένα παίκτες και τεχνική ηγεσία πήγαν στο μέρος των οπαδών τραγούδησαν συνθήματα και έκαναν «χέρια» μαζί με τους φίλους της ομάδας.

Allez

Liverpool

Are you supporting them in the #UCLfinal? pic.twitter.com/CpXYAeLkS5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2018