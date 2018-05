Έγραψαν ιστορία Λίβερπουλ και Ρόμα (pic)

Η αλήθεια είναι πως μπορεί το Champions League να είναι θεαματική διοργάνωση καθώς συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες του πλανήτη, ωστόσο όταν φτάνουμε προς τον τελικό, τα γκολ μπαίνουν με το σταγονόμετρο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν το είδαμε στα ματς της Λίβερπουλ με την Ρόμα. Οι Άγγλοι στον πρώτο αγώνα επικράτησαν με 5-2, οι Ιταλοί στο δεύτερο κέρδισαν με 4-2 και τα 13 γκολ που μπήκαν στην συγκεκριμένη σειρά, είναι τα περισσότερα που έχουν μπει ποτέ σε ημιτελικούς αγώνες.

Roma and Liverpool produce the highest-scoring semi-final in #UCL history! (13 goals) pic.twitter.com/M28Wa7N8zN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2018