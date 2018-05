Οιωνός... τίτλου για Λίβερπουλ! (vid)

Το έκτο της τρόπαιο στο Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών και πρώτο έπειτα από 13 χρόνια και τον απίθανο αγώνα με την Μίλαν στην Πόλη θα διεκδικήσει η Λίβερπουλ στο Κίεβο στις 26 Μαΐου κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Οιωνοί τίτλου υπάρχουν για τους Κόκκινους, αφού στον τελευταίο ευρωπαϊκό τους τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης είχαν κερδίσει 1-0 στο Παρίσι. Ο Αλαν Κένεντι πετύχαινε το μοναδικό γκολ για τη Λίβερπουλ χαρίζοντάς της το 3ο Κύπελλο Πρωταθλητριών! Βέβαια, από τότε οι Μαδριλένοι βρέθηκαν σε έξι τελικούς της διοργάνωσης και πήραν ισάριθμες κούπες. Παράλληλα, η Βασίλισσα σε τέσσερις επισκέψεις της στο Κίεβο μετρούν μόλις μια νίκη!

7 - Real Madrid’s last seven European Cup/Champions League finals:

4-1 vs Juventus in 2017

1-1 vs Atletico in 2016

4-1 vs Atletico in 2014

2-1 vs B. Leverkursen in 2002

3-0 vs Valencia in 2000

1-0 vs Juventus in 1998

0-1 vs LIVERPOOL in 1981

Kiev pic.twitter.com/jyVxneLBpX

