Ο Κλοπ ανέφερε τον «Μονομάχο» και ο Ράσελ Κρόου απάντησε: «Είμαι Ρόμα»!

Ο Γίργκεν Κλοπ θέλοντας να δώσει κίνητρο στους παίκτες του, αναφέρθηκε στην ταινία «ο Μονομάχος». Για την ακρίβεια ρωτήθηκε εάν ξέρει την ταινία κι εκείνος απάντησε: «Φυσικά, ο Ράσελ Κρόου θα παίξει στο κέντρο της ομάδας μου σε αυτό το ματς». Μόνο που λογάριαζε χωρίς τον πρωταγωνιστή της. Ο Αυστραλός ηθοποιός έσπευσε να τον βάλει στη θέση του μέσω Twitter, απαντώντας του «Χα, λάθος ομάδα, Forza Roma».

