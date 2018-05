Ράμος: «Αυτό είναι το DNA της Ρεάλ» (pic)

«Ακόμα ένας τελικός, όπου πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Η Μπάγερν είναι εξαιρετική ομάδα, το αποδεικνύει πολλά χρόνια τώρα. Είναι πολύ σκληρή. Είχαν την κατοχή, μας έβαλε δύσκολα, αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν καλύτεροι στα δυο ματς. Πρέπει να το πιστέψετε, αυτό είναι το DNA της Ρεάλ. Θα είμαστε έτοιμοι για τον τελικό...» τόνισε ο Σέρχιο Ράμος.

Hemos hecho historia.

Ahora queremos ser leyenda.

We wrote history again.

Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 1, 2018