Παλότα για οπαδούς της Ρόμα: «Για μερικούς γ@@@@@ς βλάκες καταστρέφεται η ιστορία μας» (vid)

Μιλώντας μετά το παιχνίδι με την Κιέβο, ο ισχυρός άνδρας των Ρωμαίων δεν έκρυψε την οργή του για ό,τι συνέβη με τον βαριά τραυματισμένο οπαδό της Λίβερπουλ να χαροπαλεύει στην εντατική.

Ο Παλότα μίλησε με βαριές εκφράσεις τονίζοντας ότι για μερικούς ηλίθιους αμαυρώνεται ο σύλλογος και πως δεν τον νοιάζει καν το σκορ όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός οπαδού.

«Έχουμε μια μεγάλη ιστορία και είναι απλά μερικοί χαζοί που την καταστρέφουν. Κουράστηκα πια. Είναι ένα θέμα που πρέπει να χειριστεί η Ιταλία και οι Αρχές. Είναι θέμα όλων μας για να αφυπνιστούμε και να μην έχουμε τη φήμη ότι οι οπαδοί μας δεν είναι καλοί. Είναι απλά μερικοί γ@@@@@ βλάκες που μας απογοητεύουν. Τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου δεν είναι ζωής και θανάτου. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Σιν Κοξ στο Λίβερπουλ είναι ζωής και θανάτου και επηρεάζει την οικογένειά του. Χ@@@@α για το σκορ, πραγματικά. Είναι απογοητευτικό η Ρώμη και η Ρόμα να κατηγορείται για μερικούς τύπους που κάνουν βλακείες», ανέφερε ο Παλότα.

Love this from James Pallotta. Exactly how it needed to be said. pic.twitter.com/h2VLsj10rn

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 28 Απριλίου 2018