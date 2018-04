Δυο γκολ, δυο ασίστ και ο Σαλάχ είναι ο... Βασιλιάς του Ανφιλντ. Ο Αιγύπτιος έκανε τη διαφορά και ο Φιρμίνο από κοντά πέτυχε το 4-0.

Firmino scores! 4-0. Mohamed Salah has been involved in all four. Two goals, two assists. pic.twitter.com/gXligqmtLt

— Mootaz Chehade (@MHChehade) April 24, 2018