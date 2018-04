Τον καλύτερο τρόπο βρήκε η Λίβερπουλ για την προαναγγελία του μεγάλου αγώνα με την Ρόμα για τα ημιτελικά του Champions League.

Two cities. Two teams. One massive Champions League tie. Liverpool v AS Roma. pic.twitter.com/WSwmKezN3i

— Liverpool FC (@LFC) April 23, 2018