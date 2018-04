Στημένο; Πουλούσαν εισιτήρια Ρόμα-Λίβερπουλ πριν την κλήρωση (pic)

Αρωμα... σκανδάλου, αφού οι Ρωμαίοι πουλούσαν εισιτήρια για τα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ πριν την... κλήρωση! Ναι, ο σύλλογος προσέφερε κατά λάθος στους οπαδούς την ευκαιρία να αγοράσουν εισιτήρια για το ματς με την ομάδα του Κλοπ στις 2 Μαΐου. Το λάθος το αντιλήφθηκαν άμεσα, αλλά το κακό είχε γίνει ήδη... Οι θεωρίες συνωμοσίας κατακλύζουν τα κοινωνικά μέσα με τους οπαδούς να μιλούν για... στημένη κλήρωση. Ενας οπαδός έγραψε: «Η Ρόμα πουλούσε εισιτήρια στις 10 το πρωί για τα ματς με τη Λίβερπουλ», ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Αν είναι αλήθεια, είναι μια θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο. Ναι, πωλούσαν εισιτήρια για τον ημιτελικό...»

If this is true, it's a sad day for football, roma's website selling tickets for the champions leauge semi final a day before the draw is made. Time will tell pic.twitter.com/YIfAKZG1U2

— Aaron O Donnell (@corkey112) April 13, 2018