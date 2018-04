Ρόμα: «Σαλάχ, ό,τι κι αν γίνει θα παραμείνουμε φίλοι»!

Χιρόνα - Μπέτις με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 150+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Οι «τζιαλορόσι» μετά την επική πρόκριση εις βάρος της Μπαρτσελόνα, θα βρουν μπροστά τους τον δικό τους, Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος έχει ανέβει επίπεδο και εκπλήσσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τα ό,σα κάνει με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο σύλλογος της «αιώνιας πόλης» θα κληθεί να... πληγώσει τον «Φαραώ» για τη μια θέση στον τελικό του Κιέβου, με τη Ρόμα να γράφει στα social media:

«Θα είμαστε αντίπαλοι για 180', αλλά ό,τι κι αν συμβεί, θα παραμείνουμε φίλοι για μια ζωή. Ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε, Μοχάμεντ Σαλάχ».

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! #ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 13, 2018