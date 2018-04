Ο Μπουφόν έφευγε έξαλλος και το «Μπερναμπέου» τον αποθέωνε... (vid)

Η «σημαία» της Γιουβέντους ήταν σε έξαλλη κατάσταση μετά το πέναλτι που υποδείχθηκε στη φάση με τους Μπενάτια και Βάσκεθ, με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα του ρέφερι, στον οποίο και «επιτέθηκε» φραστικά και σε πολύ έντονο ύφος.

Όταν πλέον πήρε το δρόμο προς τ' αποδυτήρια, με τον Βόιτσιεχ Σέζνι να προσπαθεί να τον ηρεμήσει και να του πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να πιάσει το πέναλτι, ο κόσμος στο «Μπερναμπέου» χειροκρότησε τον Μπουφόν, όπως του αρμόζει, αν και η περίσταση δεν ταίριαζε για έναν τέτοιο θρύλο...

The Bernabeu giving Buffon a standing ovation following his sending off...

