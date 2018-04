Το πέναλτι του Κριστιάνο έχει σβήσει το όνειρο του Τζίτζι Μπουφόν και ο δεύτερος είναι έξαλλος on camera, κράζοντας τον διαιτητή για το πέναλτι που σφύριξε στο 93'. Ωστόσο, τη στιγμή εκείνη περνάει ο Πορτογάλος και οι δυο τους που τρέφουν αμοιβαία εκτίμηση, αγκαλιάζονται και φιλιούνται σε μία πολύ ωραία στιγμή.

Amazing. Cristiano Ronaldo hugs and consoles Buffon in the mixed zone while leaving the Bernabéu. Respect pic.twitter.com/vKD7RhVKm7

