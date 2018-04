Εξαλλη διαμαρτυρία και αποβολή Μπουφόν! (vids)

Ο Μπενάτια μάρκαρε από πίσω τον Λούκας Βάθκεθ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και σε μια απίστευτα δύσκολη φάση, ο διαιτητής, Μαρκ Ολιβερ, έδειξε τη βούλα του πέναλτι. Η απόφαση του Αγγλου έβγαλε εκτός εαυτού τον keeper της Γιουβέντους, Τζίτζι Μπουφόν, ο οποίος έπεσε πάνω του διαμαρτυρόμενος πολύ έντονα με αποτέλεσμα να αντικρίσει απευθείας κόκκινη κάρτα. Ηταν η πρώτη για τον 40χρονο πορτιέρε της Μεγάλης Κυρίας σε 117 στο Champions League...

ABSOLUTE CHAOS IN MADRID!!! Benatia fouls Vazquez in the box, Michael Oliver gives a penalty, Gigi Buffon is sent off for arguing, and Szczesny comes on to attempt to save the penalty pic.twitter.com/hy2NbW3Xop

