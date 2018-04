Ινιέστα: «Πονάει περισσότερο γιατί μπορεί να είναι το τελευταίο μου ματς στο Champions League»

Ο Αντρές Ινιέστα παρακολούθησε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Ρόμα με την Μπαρτσελόνα από τον πάγκο, καθώς είχε γίνει αλλαγή στο 81’ και μετά το τελευταίο σφύριγμα έβλεπε τους αντιπάλους του να πανηγυρίζουν βουρκωμένος. Όπως εξήγησε αργότερα, αυτό έγινε γιατί ίσως αυτό να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στο Champions League…

«Η ήττα με πονάει περισσότερο γιατί αυτό μπορεί να ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στο Champions League. Κανένας δεν περίμενε να συμβεί αυτό, αλλά όταν τα πράγματα πηγαίνουν τόσο στραβά, όταν κάνεις τόσα λάθη και δεν μπορείς να προσαρμοστείς, τότε στο Champions League μπορεί να συμβεί αυτό», δήλωσε ο Ινιέστα με δάκρυα στα μάτια.

An emotional Andres Iniesta watches on from the bench as his Barcelona side are knocked out by Roma. pic.twitter.com/aRuXgv2msw

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 10, 2018