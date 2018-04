Ποιο είναι το κορυφαίο γκολ του Ρονάλντο; (poll)

Το μοναδικό ψαλίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Γιουβέντους είναι για πολλούς ήδη το κορυφαίο που έχει σημειώσει ποτέ στην καριέρα του ο Πορτογάλος άσος και ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχουμε δει ποτέ στα γήπεδα.

Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο μας αφήνει άφωνους με τις γκολάρες του! Το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με αυτήν της Εθνικής Πορτογαλίας.

Το gazzetta.gr συγκέντρωσε πέντε από τα καλύτερα γκολ που έχει βάλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και σας καλεί να ψηφίσετε το κορυφαίο.

Το εκπληκτικό φάουλ του στο Μαρσέιγ – Ρεάλ Μαδρίτης

Η εκπληκτική σουτάρα του στο παιχνίδι της Πόρτο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το επικό ψαλιδάκι του στο Γιουβέντους – Ρεάλ Μαδρίτης

Το τρομερό τακουνάκι στην κίνηση στο Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια

What a phenomenal goal this was by @Cristiano, on May 4 2014 against Valencia! Backheel golazo! #realmadrid #ronaldo pic.twitter.com/Zejv2D0aKV

— Hypergoals (@hypergoals) 4 Μαΐου 2016