Δείτε την απίθανη λίστα στην οποία φιγουράρει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, που βασίζεται στην υποθετική ερώτηση «τι θα είχε συμβεί αν ο Ρονάλντο ήταν ομάδα». Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και πιο κάτω ο CR7 είναι στην 10η θέση πίσω μόνο από μυθικά ονόματα της κορυφαίας διοργάνωσης!

If Cristiano Ronaldo was a club, he would be 10th on the all-time scoring list. pic.twitter.com/cFcfYAk7zM

— ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2018