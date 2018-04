Κριστιάνο όπως Πελέ... (vids)

Δεν είναι πρώτη φορά που η ζωή ακολουθεί τις ταινίες και το αντίθετο. Σήμερα στο Τορίνο το ζήσαμε ακόμα μία φορά, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει ένα τέρμα απίστευτης ομορφιάς. Με το που το εντυπωσιακό του ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντδράσει Μπουφόν, το μυαλό όλων πήγε σε μια από τις καλύτερες ταινίες αθλητικού περιεχομένου.

Ο λόγος φυσικά για την «Μεγάλη απόδραση των 11». Στην ταινία αυτή ο τεράστιος Πελέ πετυχαίνει ένα ίδιο τέρμα αναγκάζοντας ακόμα και τους Γερμανούς αξιωματικούς να χειροκροτήσουν. Σήμερα ο Πορτογάλος ανάγκασε τους φίλους της Γιουβέντους με την πραγματικότητα να αντιγράφει την ταινία 37 χρόνια μετά!

This is absolutely unreal from Ronaldo! pic.twitter.com/VFtPVlJwep

— True Soccer Life (@TrueSccrLife) April 3, 2018