Οπαδοί της Τσέλσι πικάρουν τους Καταλανούς: «Βαρκελώνη θα ανήκεις πάντα στην Ισπανία» (vid)

Οι οπαδοί της Τσέλσι, έχοντας πικραθεί και από τον αποκλεισμό μετά τη λήξη του ματς στο Καμπ Νου, φώναζαν συνθήματα κατά της ανεξαρτησίας της Καταλονίας για να... ξεσηκώσουν τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα.

«Βαρκελώνη θα ανήκεις πάντα στην Ισπανία», φώναζαν ρυθμικά οι οπαδοί της Τσέλσι, προκαλώντας αντιδράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ισπανικά Μέσα αναφέρουν πως αυτές οι ενέργειες των οπαδών της Τσέλσι ήταν εκείνες που προκάλεσαν τα επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους ανθρώπους ασφαλείας έξω από το Καμπ Νου μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Chelsea fans outside Camp Nou yesterday provoking Cules by chanting “Barcelona, you’ll always be Spain” pic.twitter.com/EdQxUN3dg7

— Barca Centre Media (@centrevid) 15 Μαρτίου 2018