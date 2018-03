Το πρώτο στον Παναθηναϊκό το 100ο στην Τσέλσι ο Μέσι (vids & pics)

Το Champions League θεωρείται και είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση γιατί πολύ απλά εκεί αγωνίζονται οι κορυφαίες ομάδες και οι κορυφαίοι παίκτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντίνο κόντρα στην Τσέλσι να πετυχαίνει το 100ο του τέρμα στην μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Ο Αργεντίνος παραμένει ασταμάτητος, συνεχίζοντας να προκαλεί τρόμο σε οποιαδήποτε άμυνα βρεθεί μπροστά του. Η άμυνα του Παναθηναίκού ήταν αυτή που το είχε καταλάβει πρώτη, με τον Μέσι να σκοράρει μετά από λάθος γύρισμα του Δάρλα στον Γκαλίνοβιτς και να κάνει το 2-0. Το παρθενικό του τέρμα στο Champions League το πέτυχε στις 2/11/2005.

Επτά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 3/4/2012 ο μεγάλος αυτός παίκτης έφτασε τα 50 τέρματα στο Champions League και το έκανε κόντρα στην Μίλαν. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 3-1 με τον Μέσι να σκοράρει με πέναλτι κάνοντας το 1-0, ενώ στο ματς αυτό είχε πετύχει ακόμα ένα γκολ.

Για τα επόμενα 50 χρειάστηκε λιγότερο χρόνο, καθώς μέσα σε 6 χρόνια το έκανε και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο. Ο Αργεντίνος πήρε ωραία πάσα από τον Σουάρες, μπήκε με τον τρόπο που μόνο αυτός ξέρει στην αντίπαλη περιοχή και με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο ματς με την Τσέλσι.

Στα βίντεο που αολουθούν δείτε το 1ο, το 50ο και το 100ο γκολ του τεράστιου αυτού ποδοσφαιριστή στο Champions League.

