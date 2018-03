Ο Πογκμπά μπήκε στο 60’ της αναμέτρησης της Γιουνάιτεντ με την Σεβίλλη με το σκορ στο 0-0 και μία φάση δείχνει αυτά που πρόσφερε, όταν το σκορ ήταν 1-2...

Pogba stepping up when it matters. pic.twitter.com/y9obnXoJGM

— Jas (@JasAFC) March 13, 2018