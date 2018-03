Εκπληξη για τον Πεπ στα αποδυτήρια του «Ετιχαντ» (pic)

Ντόρτμουντ - Σάλτσμπουργκ με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και forzato cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

O Kαταλανός τεχνικός ξέχασε σχετικά γρήγορα την ήττα από τη Βασιλεία, αφού στα αποδυτήρια του «Etihad» τον περίμενε μια έκπληξη. Ο Γκουαρδιόλα είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση με την σύζυγο του Γιόχαν Κρόιφ, Ντάνι. Μάλιστα, ήταν τόσο ευδιάθετος που μοιράστηκε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κρόιφ υπήρξε μέντοράς του και οι σχέσεις τους ήταν εξαιρετικές. «Μια πολύ ιδιαίτερη επίσκεψη, ευχαριστώ Ντάνι» ήταν το μήνυμά του.

Una visita muy especial. ¡Gracias Danny!

A very special visit. Thank you Danny! pic.twitter.com/utYuNtWPaf

— PepTeam (@PepTeam) 8 Μαρτίου 2018