Συνεχίζει να προκαλεί με τις «βουτιές» ο Ντέλε Άλι (vid)

Φαίνεται πως ουδείς του έχει τραβήξει λίγο το αυτί από τα «σπιρούνια». Ο Ντέλε Άλι έχει επιδείξει μια έφεση στις... εύκολες πτώσεις ώστε να εκμαιεύσει μια στημένη φάση για την ομάδα του και μια πιθανή κάρτα για τον αντίπαλο, όμως, η συχνότητα με την οποία, τον έχει φέρει σε ένα σημείο όπου το πράγμα έχει τραβήξει πολύ...

Στη ρεβάνς των «16» του Champions League κόντρα στη Γιουβέντους, το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γι' ακόμα μια φορά «βούτηξε» προκλητικά, συνεχίζοντας να κάνει κακό στην υστεροφημία του.

Δείτε το περιστατικό:

Dele Alli with another shocking dive. This is embarrassing. pic.twitter.com/j9oSAKVLxh

— 360Sources (@360Sources) March 7, 2018