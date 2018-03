Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους (vid&pics)

Η αλήθεια είναι το να προκρίνεται η Γιουβέντους σε προημιτελικά του Champions League δεν είναι και τόσο μεγάλη είδηση. Ωστόσο φέτος αυτό που έκανε η «Μεγάλη Κυρία» ήταν σημαντικό. Και ήταν γιατί αρχικά έφερε 2-2 μέσα στο Τορίνο απέναντι στην δυνατή φέτος Τότεναμ, βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο Λονδίνο, ωστόσο βρήκε την δύναμη να πετύχει δύο γκολ και να βρεθεί στις 8 καλύτερες ομάδες του θεσμού. Όπως ήταν λογικό με το που τελείωσε το ματς, η πρόκριση αυτή πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε. Παίκτες και προπονητικό επιτελείο έγιναν ένα κουβάρι και όλοι μαζί έτρεξαν προς τον κόσμο που δεν σταματούσε να τους αποθεώνει.

Another special #UCL night for @juventusfcen

How did you celebrate, Juve fans? pic.twitter.com/wtq4f94htK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2018